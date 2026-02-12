Manaus (AM) – Um motorista foi flagrado com arma de fogo, munições, documentos falsos e R$ 48 mil em espécie, durante uma operação do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), realizada na noite de terça-feira (10/02), na avenida Mário Ypiranga, no bairro Parque 10 de Novembro, zona centro-sul da capital.
Abordagem e documentos falsos
Agentes da Equipe de Fiscalização do Detran-AM abordaram o condutor de um veículo modelo Toyota Hilux. Ao solicitar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), o homem informou que não possuía habilitação, apresentando apenas um Registro Geral (RG).
Como seria necessário um condutor habilitado para liberar o veículo, outro homem, de 22 anos, chegou em um Chevrolet Montana para auxiliar o suspeito.
Durante a revista, constatou-se que o RG apresentado era falso.
Armas, munições e objetos apreendidos
No veículo, foram encontrados:
- 15 munições calibre 9 mm
- Uma arma de fogo com carregador (não registrada)
- R$ 48 mil em espécie
- Dois RGs falsos
- Objetos de valor: dois relógios, três celulares, quatro cordões, uma pulseira, um anel e dois frascos de perfume
O veículo Hilux, o condutor e os objetos foram levados ao 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos cabíveis.
Investigação em andamento
As investigações sobre a identidade do motorista estão a cargo da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM).
