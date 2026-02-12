Flagra

Detran-AM apreende veículo e objetos de suspeito durante operação de fiscalização na zona centro-sul da capital

Manaus (AM) – Um motorista foi flagrado com arma de fogo, munições, documentos falsos e R$ 48 mil em espécie, durante uma operação do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), realizada na noite de terça-feira (10/02), na avenida Mário Ypiranga, no bairro Parque 10 de Novembro, zona centro-sul da capital.

Abordagem e documentos falsos

Agentes da Equipe de Fiscalização do Detran-AM abordaram o condutor de um veículo modelo Toyota Hilux. Ao solicitar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), o homem informou que não possuía habilitação, apresentando apenas um Registro Geral (RG).

Como seria necessário um condutor habilitado para liberar o veículo, outro homem, de 22 anos, chegou em um Chevrolet Montana para auxiliar o suspeito.

Durante a revista, constatou-se que o RG apresentado era falso.

Armas, munições e objetos apreendidos

No veículo, foram encontrados:

15 munições calibre 9 mm

Uma arma de fogo com carregador (não registrada)

(não registrada) R$ 48 mil em espécie

Dois RGs falsos

Objetos de valor: dois relógios, três celulares, quatro cordões, uma pulseira, um anel e dois frascos de perfume

O veículo Hilux, o condutor e os objetos foram levados ao 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos cabíveis.

Investigação em andamento

As investigações sobre a identidade do motorista estão a cargo da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM).

