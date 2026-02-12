Roubo

Dois criminosos armados ameaçam funcionários e clientes durante ação registrada por câmeras de segurança.

Rio Preto da Eva (AM) – Câmeras de segurança registraram o momento em que dois criminosos assaltaram uma loja de materiais de construção, na tarde desta quinta-feira (11), no município a 57 quilômetros de Manaus. O assalto aconteceu por volta das 15h38.

Criminosos armados ameaçam clientes e funcionários

As câmeras mostram que os criminosos agiram sem se preocupar com os clientes presentes. Um deles usava capacete e máscara hospitalar para tentar se esconder, enquanto o outro permaneceu de rosto descoberto. Armados, eles intimidaram funcionários e clientes durante toda a ação.

Investigações

O caso está sendo investigado pelas autoridades policiais de Rio Preto da Eva.

