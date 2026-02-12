Benefício

Na região Norte, 2,43 milhões de famílias recebem um benefício médio de R$ 718,83

Os beneficiários do Programa Bolsa Família já podem ter acesso ao pagamento de fevereiro a partir desta quinta-feira (12/02). Para este mês, o investimento do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) é de R$ 13 bilhões, contemplando mais de 18,84 milhões de lares em todo o País com um benefício médio de R$ 690,01 por domicílio. Ao todo são mais de 49,32 milhões de pessoas beneficiadas pelo programa de transferência de renda.

No mês de fevereiro, mais de 150,8 mil famílias conquistaram o aumento de renda e entraram para a Regra de Proteção, ou seja, continuam recebendo 50% do valor total do benefício durante 12 meses. Ao todo, são mais de 2,51 milhões de famílias nesta condição. A regra atende as famílias que ultrapassam o limite de renda de R$ 218 por pessoa, desde que o valor não seja maior que R$ 706 per capita.

Na região Norte, 2,43 milhões de famílias recebem um benefício médio de R$ 718,83 por domicílio, maior valor entre as regiões, com R$ 1,75 bilhão em recursos.

Calendário

O pagamento do Bolsa Família segue o calendário escalonado, de acordo com o último dígito do Número de Identificação Social (NIS). Os beneficiários com o NIS final 1 já podem acessar o benefício nesta quinta-feira (12.02). O restante do pagamento será liberado de acordo com o calendário escalonado , encerrando com o NIS final zero no dia 27 de fevereiro.

Famílias que vivem em municípios em situação de emergência ou estado de calamidade pública também recebem o benefício nesta quinta-feira (12.02), primeiro dia do cronograma de pagamento.

