Busca por respostas

A tia do jovem, que preferiu não se identificar, foi à delegacia para iniciar o processo de reconhecimento

O corpo encontrado em uma área de mata, nesta quinta-feira (12/02), pode ser do jovem Italo Magalhães, de 24 anos. Ele saiu de casa para um entrevista de emprego, no sábado (07/02), mas não retornou mais para casa e não manteve contato com a família.

O cadáver estava em uma área de mata, nas proximidades da Universidade Luterana do Brasil (Ulbra), no bairro Japiim, zona Sul de Manaus. Ele estava em avançado estado de decomposição, motivo pelo qual a polícia não conseguiu identifcar a causa da morte.

Imagens de uma câmera de segurança mostram Ítalo caminhando pela rua com uma blusa marrom e calça creme, as mesmas roupas encontradas no corpo. A tia do jovem, que preferiu não se identificar, foi à delegacia para iniciar o processo de reconhecimento.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) informou em nota que, por se tratar de um caso recente, as equipes policiais continuam apurando os fatos e reunindo o máximo de informações possível. “No momento, não divulgaremos outros detalhes para não comprometer as investigações”, disse a nota.

Leia mais



VÍDEO: Corpo em decomposição é encontrado em área de mata próximo à faculdade em Manaus

Sebrae alerta MEIs e pequenos negócios sobre golpe do Simples Nacional



