O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado em avançado estado de decomposição, nesta quinta-feira (12/02), em uma área de mata nas proximidades da Universidade Luterana do Brasil (Ulbra), no bairro Japiim, zona Sul de Manaus.

Um vídeo compartilhado nas redes sociais mostra o corpo de bruços, em cima de um pano. A vítima estava usando uma camisa marrom, uma calça cor creme, e tênis preto. A cabeça dela já estava em aspecto cadavérico, o que indica que o homem pode ter sido morto há vários dias.

As equipes da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) e do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) estiveram no local, mas devido ao estado do cadáver, não foi possível identifcar a causa da morte.

O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML), que passará por exames de necropsia. O caso será investigado pela DEHS.

