Investimento do Governo do Brasil no Amazonas supera R$431,8 milhões. Em Barcelos, Santa Isabel do Rio Negro e São Gabriel da Cachoeira o pagamento será unificado nesta quinta (12)

Em fevereiro, um total de 596.991 famílias em todos os 62 municípios do Amazonas estão contempladas com o Bolsa Família. Para isso, o investimento do Governo do Brasil no estado supera R$ 431,8 milhões. O valor garante um benefício médio de R$ R$ 723,35. O cronograma de pagamentos tem início nesta quinta-feira, 12 de fevereiro, e segue até o dia 27, de acordo com o final do Número de Identificação Social – NIS (confira abaixo).

Em três municípios do estado — Barcelos, Santa Isabel do Rio Negro e São Gabriel da Cachoeira —, o pagamento será unificado nesta quinta (12). A medida é adotada para cidades incluídas nas ações de enfrentamento a desastres, como enchentes, inundações e períodos longos de seca e estiagem.

Primeira infância

No pacote de benefícios incluídos na retomada do programa desde 2023, 325,6 mil crianças de zero a seis anos recebem o Benefício Primeira Infância no Amazonas. Isso significa um adicional de R$ 150 destinado a cada integrante dessa faixa etária na composição familiar. O investimento para assegurar esse repasse no estado é de R$ 46,6 milhões.

Complementares

O Bolsa Família prevê outros benefícios complementares, no valor adicional de R$ 50, que chegam a 29,5 mil gestantes, 13,1 mil nutrizes e 557,3 mil crianças e adolescentes de sete a 18 anos no estado. Para esses pagamentos, o investimento supera R$ 28,1 milhões.

Específicos

Neste mês, o Bolsa Família alcança no Amazonas, em seu grupo prioritário e específico, 2,6 mil famílias com pessoas em situação de rua, 74,1 mil com pessoas indígenas, 4,8 mil com quilombolas, 134 com crianças em situação de trabalho infantil, 746 com pessoas resgatadas de trabalho análogo ao escravo e 15 mil com catadores de material reciclável.

Municípios

Manaus é o município com maior número de beneficiários no Amazonas neste mês, com 231,9 mil famílias atendidas. Na sequência das cidades com maior número de famílias atendidas estão Parintins (20.560), Manacapuru (19.725), Itacoatiara (15.815) e Autazes (14.741).

Valor médio

Santo Antônio do Içá é o município amazonense com maior valor médio de benefício: R$ 878 neste mês. Em seguida aparecem Jutaí (R$ 855,23), São Gabriel da Cachoeira (R$ 840,84), Maraã (R$ 831,31) e São Paulo de Olivença (R$ 829,38).

Nacional

Em todo o país, neste mês, serão 18,84 milhões de famílias atendidas pelo Bolsa Família nos 5.570 municípios, com valor médio de benefício de R$ 690,01. O investimento do Governo do Brasil no programa de transferência de renda é de R$ 13 bilhões em fevereiro.

Enfrentamento a desastres

Dentro das ações de enfrentamento a desastres previstas no programa de transferência de renda para situações como secas, enchentes, inundações e eventos climáticos extremos, 171 municípios recebem o pagamento de maneira unificada, no primeiro dia do calendário. Entre eles, 122 cidades do Rio Grande do Norte, 14 da Bahia, 12 no Paraná, além de 11 em Sergipe, seis em Roraima, três no Amazonas, duas no Piauí e uma em Santa Catarina.

Primeira infância

No pacote de benefícios incluídos na retomada do programa desde 2023, 8,3 milhões de crianças de zero a seis anos recebem neste mês o Benefício Primeira Infância. Isso significa um adicional de R$ 150 destinado a cada integrante dessa faixa etária na composição familiar. O investimento é de R$ 1,2 bilhão.

Complementares

O Bolsa Família também prevê outros benefícios complementares, no valor adicional de R$ 50, que chegam a 13,8 milhões de crianças e adolescentes de sete a 18 anos, além de 654,4 mil gestantes e 339,5 mil nutrizes. Para esses pagamentos, o investimento supera R$ 699,8 milhões.

Específicos

Neste mês, o Bolsa Família alcança, em seu grupo prioritário e específico, 258,4 mil famílias com pessoas em situação de rua, 247,6 mil com pessoas indígenas, 291,2 mil com quilombolas, 3,6 mil com crianças em situação de trabalho infantil, 56,5 mil com pessoas resgatadas de trabalho análogo ao escravo e 401,7 mil com catadores de material reciclável.

Perfil

Como costuma ocorrer no Bolsa Família, 84,38% dos responsáveis familiares são mulheres: 15,8 milhões. As pessoas de cor preta/parda representam a predominância entre os beneficiários e somam 36,1 milhões (73,29%).

Proteção

Outra criação da nova versão do Bolsa Família, a Regra de Proteção permite aos beneficiários permanecerem no programa por até um ano, mesmo depois de conseguirem emprego com carteira assinada ou aumento de renda. Nesse caso, a família recebe 50% do valor. Esse parâmetro atinge, em janeiro, 2,51 milhões de famílias.

Regiões

No recorte por regiões, o Nordeste reúne o maior número de contemplados em fevereiro. São 8,79 milhões de beneficiários, a partir de um investimento de R$ 6 bilhões. Na sequência aparece a região Sudeste (5,33 milhões de famílias e R$ 3,68 bilhões em repasses), seguida por Norte (2,43 milhões de famílias e R$ 1,75 bilhão), Sul (1,27 milhão de beneficiários e R$ 864,1 milhões) e Centro-Oeste (991,6 mil famílias e R$ 690,5 milhões).

Estados

Na divisão por unidades federativas, o maior número de contemplados em fevereiro está na Bahia. São 2,3 milhões de famílias beneficiárias no estado, a partir de um aporte de R$ 1,57 bilhão. São Paulo aparece na sequência, com 2,2 milhões de contemplados. Em outros seis estados há mais de um milhão de integrantes do programa: Pernambuco (1,47 milhão), Minas Gerais (1,42 milhão), Rio de Janeiro (1,4 milhão), Ceará (1,34 milhão), Pará (1,26 milhão) e Maranhão (1,15 milhão).

Valor médio nos estados

Roraima é o estado com maior valor médio de repasse aos beneficiários em fevereiro: R$ 743,97. Amapá (R$ 734,64), Amazonas (R$ 723,35), Pará (R$ 719,83), Acre (R$ 719,36) e Maranhão (R$ 709,89) completam a lista das seis maiores médias.

(*) Com informações do Governo Federal