Coari

Entorpecentes avaliados em R$ 940 mil foram apreendidos pela PM durante fiscalização fluvial próximo a Coari.

Coari (AM) – O cão policial Delta encontrou 47 quilos de drogas escondidos em malas dentro de uma embarcação abordada pela Polícia Militar do Amazonas (PMAM), na manhã desta quinta-feira (12), durante operação da Base Fluvial Arpão 2. O material está avaliado em aproximadamente R$ 940 mil.

A apreensão ocorreu durante fiscalização de rotina em um ferry boat que fazia o trajeto entre Tefé e Manaus.

Fiscalização fluvial intercepta transporte de entorpecentes

A ação integra as operações Protetor das Fronteiras e Fronteira Mais Segura, coordenadas pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

Durante a revista, o cão farejador sinalizou três malas suspeitas. Os policiais abriram os volumes e encontraram 39 tabletes de entorpecentes.

Droga era do tipo skunk

Segundo a PM, todo o material apreendido totalizou 47 quilos de maconha do tipo skunk, conhecida pelo alto teor de concentração e maior valor no mercado ilegal.

Peritos do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC), que atuam embarcados na base, confirmaram a substância.

Investigação segue para identificar responsáveis

As drogas foram encaminhadas para a Delegacia da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), também instalada na Base Arpão 2. A polícia agora investiga quem seria o responsável pelo transporte da carga ilícita.

A operação reforça o combate ao tráfico de drogas pelas rotas fluviais, frequentemente utilizadas por criminosos para escoar entorpecentes no estado.

Leia mais:

Cão policial encontra drogas dentro de mochila em embarcação no AM