Esquenta do Bailinho

Shopping Grande Circular recebe Esquenta do Bailinho, marchinhas, parada carnavalesca e concurso de fantasias em fevereiro

O clima do Carnaval chega ao Shopping Grande Circular neste sábado (14), com o Bloco do Vem Circular. A folia começa às 19h, na praça de alimentação do piso L3, com o Esquenta do Bailinho, uma tarde recheada de oficinas de máscaras, brincadeiras e recreação.

Além disso, o ambiente é colorido e animado, perfeito para as crianças entrarem no ritmo da festa, enquanto os pais aproveitam um espaço seguro e familiar.

Marchinhas e Parada Carnavalesca animam fevereiro

O Carnaval é uma tradição que une gerações por meio da música e das fantasias. Em Manaus, o Shopping Grande Circular promove eventos que resgatam as marchinhas clássicas, mantendo viva a cultura carnavalesca desde cedo.

A programação inclui o Especial de Marchinhas de Carnaval, todas as sextas e sábados às 19h, na praça de alimentação. Nos dias 13, 14, 16 e 17 de fevereiro, o shopping recebe também a Parada Carnavalesca, um desfile de fanfarras com personagens temáticos, das 18h às 20h.

Concurso de Fantasias Infantil premia criatividade

Na terça-feira de Carnaval, 17 de fevereiro, a partir das 16h, acontece o Concurso de Fantasias Infantil, também na praça de alimentação do piso L3.

O evento premia os pequenos foliões mais originais com R$ 500 para o 1º lugar, R$ 300 para o 2º e R$ 200 para o 3º. As inscrições podem ser feitas no próprio dia do evento, tornando-se uma atração imperdível para famílias da região.

Objetivo do Bloco do Vem Circular

Segundo Júlio Kitzinger, coordenador de marketing do Shopping Grande Circular, a ideia é oferecer uma experiência completa de lazer e cultura.

“O Bloco do Vem Circular foi pensado para resgatar a essência do Carnaval. Queremos que as famílias da zona Leste tenham um ponto de encontro, começando pelo nosso Esquenta neste sábado, onde as crianças podem produzir seus próprios adereços e entrar no clima da festa”, afirma Júlio. Acompanhe novidades e detalhes da programação no Instagram @shoppinggrandecircular.



Leia mais: