Dança, musicoterapia e costura criativa são atividades gratuitas voltadas à saúde e bem-estar de aposentados municipais

A Prefeitura de Manaus, por meio da Manaus Previdência (Manausprev), abriu inscrições para três atividades do programa Vitalidade, voltado à promoção da saúde e bem-estar de aposentados municipais.

As vagas são para dança, musicoterapia e artesanato, com a modalidade de costura criativa em feltro. As inscrições podem ser feitas até 20/2, pelo telefone (92 3186-8027), WhatsApp (92 98844-5056) ou presencialmente na sede da autarquia, localizada na avenida Constantino Nery, bairro Chapada, zona Centro-Sul, das 8h às 14h.

As vagas são limitadas e podem ser preenchidas antes do prazo, dependendo da procura.

Atividades gratuitas e certificados

As atividades são gratuitas e acontecem em parceria com a Fundação Universidade Aberta da Terceira Idade (Funati). Para efetivar a inscrição, os participantes precisam possuir e-mail pessoal para confirmação.

Ao final dos cursos, os aposentados receberão certificado de participação.

Datas e horários das turmas

Dança: começa em 23/2, às segundas e quartas-feiras, das 8h30 às 9h30, até 24/6.

começa em 23/2, às segundas e quartas-feiras, das 8h30 às 9h30, até 24/6. Musicoterapia: inicia em 27/2, às sextas-feiras, das 8h30 às 10h30, até 26/6.

inicia em 27/2, às sextas-feiras, das 8h30 às 10h30, até 26/6. Costura criativa em feltro: começa em 25/2, às quartas-feiras, das 8h30 às 11h30, encerrando em 24/6.

Compromisso com saúde e bem-estar

Segundo a diretora-presidente da Manausprev, Daniela Benayon, as atividades fazem parte do planejamento estratégico da autarquia e reforçam a Política da Qualidade, que combina gestão eficiente com cuidado, valorização e bem-estar dos beneficiários.

“As atividades que vamos desenvolver ao longo dos próximos quatro meses fazem parte da agenda da nossa Política da Qualidade, que prioriza não apenas a gestão eficiente, mas também a promoção da qualidade de vida dos nossos aposentados. Esse cuidado é um compromisso da Manausprev”, destacou.

Foto: Divulgação / Manaus Previdência

O programa Vitalidade reforça a atuação da Manausprev na valorização dos aposentados municipais, ampliando ações voltadas à saúde, convivência e estímulo à participação ativa, promovendo qualidade de vida e integração social.

