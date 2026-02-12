A Prefeitura de Manaus, por meio da Manaus Previdência (Manausprev), abriu inscrições para três atividades do programa Vitalidade, voltado à promoção da saúde e bem-estar de aposentados municipais.
As vagas são para dança, musicoterapia e artesanato, com a modalidade de costura criativa em feltro. As inscrições podem ser feitas até 20/2, pelo telefone (92 3186-8027), WhatsApp (92 98844-5056) ou presencialmente na sede da autarquia, localizada na avenida Constantino Nery, bairro Chapada, zona Centro-Sul, das 8h às 14h.
As vagas são limitadas e podem ser preenchidas antes do prazo, dependendo da procura.
Atividades gratuitas e certificados
As atividades são gratuitas e acontecem em parceria com a Fundação Universidade Aberta da Terceira Idade (Funati). Para efetivar a inscrição, os participantes precisam possuir e-mail pessoal para confirmação.
Ao final dos cursos, os aposentados receberão certificado de participação.
Datas e horários das turmas
- Dança: começa em 23/2, às segundas e quartas-feiras, das 8h30 às 9h30, até 24/6.
- Musicoterapia: inicia em 27/2, às sextas-feiras, das 8h30 às 10h30, até 26/6.
- Costura criativa em feltro: começa em 25/2, às quartas-feiras, das 8h30 às 11h30, encerrando em 24/6.
Compromisso com saúde e bem-estar
Segundo a diretora-presidente da Manausprev, Daniela Benayon, as atividades fazem parte do planejamento estratégico da autarquia e reforçam a Política da Qualidade, que combina gestão eficiente com cuidado, valorização e bem-estar dos beneficiários.
“As atividades que vamos desenvolver ao longo dos próximos quatro meses fazem parte da agenda da nossa Política da Qualidade, que prioriza não apenas a gestão eficiente, mas também a promoção da qualidade de vida dos nossos aposentados. Esse cuidado é um compromisso da Manausprev”, destacou.
O programa Vitalidade reforça a atuação da Manausprev na valorização dos aposentados municipais, ampliando ações voltadas à saúde, convivência e estímulo à participação ativa, promovendo qualidade de vida e integração social.
Leia mais: