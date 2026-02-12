Polícia Civil

Suspeitos anunciaram equipamento levado em assalto no Museu da Amazônia; polícia apreendeu celulares e moto adulterada

Manaus (AM) – Elison Junio Vieira dos Santos, de 27 anos, e Luiz Fernando Branches do Nascimento, de 21 anos, suspeitos de envolvimento no assalto a turistas no Museu da Amazônia (Musa), no bairro Cidade de Deus, zona norte de Manaus, foram presos após anunciarem a venda de uma câmera fotográfica roubada na internet

A prisão ocorreu na terça-feira (10), durante ação conjunta de policiais civis da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (DERFD) e da Delegacia Especializada em Crimes contra o Turista (DECCT).

Anúncio levou investigadores até a casa da dupla

Segundo o delegado Mário Luiz Monteiro, os suspeitos chamaram atenção após colocarem à venda, em uma plataforma de marketplace, uma máquina fotográfica com as mesmas características de um dos equipamentos roubados das vítimas.

A polícia foi até a residência deles, na comunidade Alfredo Nascimento, onde confirmou que o item era produto do crime.

No local, também foram apreendidos três celulares, um simulacro de arma de fogo e uma motocicleta com chassi e motor adulterados.

Crime teve turistas como alvo

O roubo aconteceu no dia 18 de janeiro, por volta das 18h. Cinco homens armados renderam cerca de 15 turistas, incluindo estrangeiros, e levaram celulares, equipamentos eletrônicos e dinheiro.

Após o registro da ocorrência, a polícia iniciou as investigações para identificar os autores e recuperar os bens.

Investigações continuam

Um terceiro suspeito já foi identificado, e as diligências seguem para localizá-lo.

Os dois presos foram encaminhados à delegacia, passarão por audiência de custódia e permanecerão à disposição da Justiça.

