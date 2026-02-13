Itacoatiara

O suspeito utilizava perfis falsos e fingia ser rico para atrair vítimas de uma mesma escola em Manaus.

Um homem de 24 anos foi preso pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) sob a acusação de estupro, aliciamento, perseguição e divulgação de pornografia infantil contra diversas crianças e adolescentes. A prisão ocorreu em Itacoatiara (a 176 quilômetros de Manaus), em uma operação conjunta entre a Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), o Departamento de Polícia do Interior (DPI) e a delegacia local.

O Modus Operandi

Segundo a delegada Mayara Magna, titular da Depca, o infrator utilizava perfis falsos em redes sociais para atrair as vítimas, todas alunas de uma mesma escola. Ele se passava por uma pessoa influente e rica para intimidar os jovens, sendo frequentemente visto nos arredores da instituição de ensino.

Em um dos casos, uma criança de 12 anos foi levada à residência do suspeito após um encontro marcado em um shopping. Lá, ele teria realizado o abuso e registrado imagens para usá-las como ferramenta de ameaça. Aliciamento: Outra vítima, de apenas 11 anos, era assediada com propostas de namoro e pedidos persistentes por fotos íntimas.

Investigação e Captura

As investigações começaram em 2025, após a diretora da escola denunciar as atividades suspeitas. O homem, que já acumulava cinco processos judiciais na Depca e um em Itacoatiara, tentou fugir para o interior do estado ao perceber que estava sendo monitorado, mas foi localizado pelas equipes policiais.

O suspeito agora passará por audiência de custódia e permanecerá à disposição do Poder Judiciário.

