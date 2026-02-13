Acidente

Eliandro Cardoso, de 23 anos, conseguiu iniciar o resgate, mas afundou em área funda de três metros

O guarda civil Eliandro Cardoso, de 23 anos, morreu afogado na tarde de quarta-feira (11/02) ao tentar salvar uma criança autista, de 11 anos, que se afogava em um lago na estrada do aeroporto, em Itacoatiara.

Segundo informações preliminares, a criança teria entrado sozinha na água e começou a se afogar. Ao perceber a situação, Eliandro teria tentado fazer o resgate da vítima, mas acabou afundando em um trecho com cerca de três metros de profundidade e o corpo dele foi encontrado momentos depois.

Um homem que passava pelo local viu o desespero das pessoas às margens do lago, mergulhou e conseguiu retirar a criança com vida.

