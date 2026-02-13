Amazonas

Ação da PC-AM com Core, Anvisa, Receita e Sefaz interditou três estabelecimentos e apreendeu skunk, haxixe e cigarros eletrônicos

Manaus (AM) – Uma operação da Polícia Civil do Amazonas resultou na prisão de duas pessoas e na interdição de três tabacarias suspeitas de envolvimento com o tráfico de drogas na capital. A ação ocorreu na quinta-feira (12) e contou com apoio da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core-AM), Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), Receita Federal do Brasil e Secretaria de Estado da Fazenda do Amazonas (Sefaz).

Mandados cumpridos em três zonas da cidade

As equipes cumpriram mandados de busca e apreensão nos bairros Dom Pedro, Parque 10 de Novembro e Jorge Teixeira, nas zonas centro-oeste, centro-sul e leste.

Durante as fiscalizações, três estabelecimentos foram interditados por irregularidades e suspeita de comercialização de entorpecentes.

Prisões e flagrante durante a ação

Além das interdições, os policiais cumpriram um mandado de prisão preventiva contra um homem, de 61 anos, investigado por tráfico de drogas no conjunto Viver Melhor 1, no bairro Santa Etelvina, zona norte.

Um segundo suspeito, de 31 anos, foi preso em flagrante ao tentar comprar drogas em uma das tabacarias.

Drogas e materiais apreendidos

Segundo o delegado Rodrigo Torres, diretor do Denarc, a operação começou após denúncias anônimas indicando que os locais funcionavam como pontos de venda de drogas.

No interior dos estabelecimentos, os agentes apreenderam maconha do tipo skunk, haxixe, porções de dry, cigarros eletrônicos e materiais usados para preparo e consumo de entorpecentes.

Investigações continuam

A Polícia Civil instaurou Inquéritos Policiais para aprofundar as apurações. Os dois presos vão responder por tráfico de drogas e permanecem à disposição da Justiça.

