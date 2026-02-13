Fatalidade

Vítima chegou sem vida ao hospital; bombeiros e equipes de saúde atuam no resgate de passageiros.

Manaus (AM) – Uma criança morreu após o naufrágio da lancha Lima de Abreu, registrado na tarde desta sexta-feira (13), no Encontro das Águas, área turística localizada a poucos quilômetros da capital amazonense. A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM).

De acordo com a secretaria, a vítima foi levada ao Pronto-Socorro da Criança da Zona Leste, unidade que integra o Complexo Hospitalar Leste, mas já chegou ao hospital sem sinais vitais.

O acidente ocorreu quando a embarcação, que fazia o trajeto de Manaus para o interior do estado, virou durante a navegação com diversos passageiros a bordo, entre eles mulheres, jovens e crianças. Testemunhas relataram que ventos fortes e banzeiros teriam provocado a instabilidade do barco.

Vídeos gravados por pessoas que estavam no local mostram momentos de desespero, com ocupantes à deriva no rio aguardando socorro. Uma embarcação maior que passava pela área iniciou o resgate dos passageiros antes da chegada das equipes de emergência.

O atendimento mobiliza o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas, a Polícia Militar e o Samu. Cerca de 25 bombeiros, com apoio de lanchas, viaturas e ambulâncias, atuam nas buscas e no socorro às vítimas. Uma base operacional foi montada no Porto da Ceasa para dar suporte à operação.

Segundo a SES-AM, toda a rede estadual de saúde foi preparada para receber pacientes, conforme o Plano de Contingência adotado para situações de emergência. Novas informações devem ser divulgadas conforme o andamento dos trabalhos de resgate.

