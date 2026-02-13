Tragédia familiar

Menino de 8 anos estava internado em estado grave após ataque dentro de condomínio em Itumbiara.

Itumbiara (GO) – Morreu na tarde desta sexta-feira (13/2) Benício Araújo Machado, de 8 anos, que estava internado em estado gravíssimo após ser baleado dentro do condomínio onde morava com a família, em Itumbiara, no Goiás.

Ele é o segundo filho do secretário de Governo do município, Thales Machado, a morrer após o ataque ocorrido na madrugada de quinta-feira (12/2).

Criança não resistiu aos ferimentos

Benício permanecia hospitalizado desde o dia do crime. A morte foi confirmada ao site Metrópoles pela Polícia Civil de Goiás e por pessoas ligadas à unidade de saúde.

O irmão mais velho, Miguel Araújo Machado, também foi atingido. Ele chegou a ser socorrido e levado ao Hospital Municipal Modesto de Carvalho, mas não resistiu.

Pai atirou contra os filhos e tirou a própria vida

Segundo as investigações, o pai das crianças teria disparado contra os dois filhos dentro de casa e, em seguida, tirado a própria vida.

Horas antes do crime, ele publicou mensagens nas redes sociais com declarações de carinho aos meninos.

Em uma carta de despedida, pediu desculpas a familiares e amigos. Também mencionou problemas no casamento e uma suposta traição. A mãe das crianças estava em viagem para São Paulo no momento da ocorrência.

Caso segue sob investigação

A Polícia Civil informou que o episódio é tratado como homicídio consumado e tentativa de homicídio seguidos de autoextermínio.

Até o momento, não há indícios de participação de terceiros. A dinâmica do crime ainda é apurada.

