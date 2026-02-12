Tragédia

Crianças chegaram a ser socorridas, mas não resistiram; Polícia Civil investiga o caso

O secretário de Governo de Itumbiara, em Goiás, Thales Machado, matou dois filhos e, em seguida, tirou a própria vida após uma suposta traição da esposa. O caso ocorreu na madrugada desta quinta-feira (12/02) no condomínio onde a família morava.

Thales e a mãe das crianças eram casados há 15 anos. Na noite anterior ao crime, o secretário publicou uma mensagem nas redes sociais com uma declaração aos filhos. “Que Deus abençoe sempre meus filhos. Papai ama muito”, escreveu ele.

Segundo a polícia, o homem atirou no filho mais velho, de 12 anos, que foi socorrido e levado ao Hospital Municipal Modesto de Carvalho (HMMC), mas não resistiu aos ferimentos. O mais novo também foi baleado, chegou a ser internado em estado grave no Hospital Estadual de Itumbiara, porém morreu horas depois.

Thales Machado integrava a Prefeitura de Itumbiara como secretário de Governo e era genro do prefeito Dione Araújo (UB).

O caso é investigado pelo Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) de Itumbiara, que já iniciou os procedimentos.

Leia mais

VÍDEO: Corpo com pelo menos 20 facadas é encontrado às margens de igarapé em Manaus

Suspeito de espancar mototaxista é preso escondido sob pilha de roupas em Manacapuru