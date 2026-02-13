Revolta

Dois mortos, bebê salvo em cooler e operação de resgate mobiliza bombeiros em Manaus.

Manaus (AM) – O comandante da lancha Lima de Abreu XV foi hostilizado por familiares de passageiros ao chegar no Porto Roadway, no Centro da capital, após o naufrágio ocorrido nesta sexta-feira (13), nas proximidades do Encontro das Águas. Até o momento, duas mortes foram confirmadas, incluindo uma criança, que chegou sem vida ao hospital, segundo a Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM).

Revoltados com o acidente, parentes cercaram o comandante e protestaram no local. Ele precisou ser escoltado por policiais para evitar agressões e foi levado ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde prestará depoimento. O número exato de passageiros ainda não foi confirmado oficialmente.

Naufrágio deixou mortos e feridos

A embarcação fazia o trajeto de Manaus para o interior do Amazonas quando virou durante a navegação. Testemunhas relatam que ventos fortes e banzeiros podem ter provocado a instabilidade do barco.

Vídeos gravados por passageiros mostram momentos de desespero, com ocupantes à deriva enquanto aguardavam socorro.

Bebê de 5 dias sobrevive em cooler improvisado

Entre os sobreviventes, um bebê de apenas cinco dias foi salvo após ser colocado dentro de um cooler para protegê-lo da água. A mãe, que havia passado por cesariana, também recebeu atendimento imediato por embarcações que prestaram socorro no local.

Resgate mobiliza bombeiros, Samu e Polícia Militar

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas enviou cerca de 25 militares, três lanchas e oito viaturas para a operação. A Polícia Militar e o Samu também participaram do resgate das vítimas.

As buscas continuam, e as causas do acidente estão sendo investigadas pelas autoridades competentes.

