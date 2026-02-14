Manaus (AM) – A empresa Lima de Abreu e Navegações, responsável pela embarcação Lima de Abreu XV, se manifestou nesta sexta-feira (13) após o naufrágio ocorrido no Encontro das Águas, em Manaus, e afirmou que a lancha encontrava-se devidamente regular, com documentação válida, inspeções atualizadas e operando em conformidade com as normas da navegação.
Em nota, a companhia declarou seu “mais profundo pesar pelo trágico acidente” e informou que, desde o primeiro momento, adotou todas as providências emergenciais cabíveis, priorizando o atendimento às vítimas e aos familiares.
“A embarcação encontrava-se devidamente regular, com documentação válida, inspeções atualizadas e operando em conformidade com as normas da navegação”, afirmou a empresa.
Investigações em andamento
A Lima de Abreu e Navegações destacou ainda que as circunstâncias do acidente estão sendo rigorosamente apuradas pelas autoridades competentes, especialmente pela Capitania Fluvial da Amazônia Ocidental, vinculada à Marinha do Brasil, com total colaboração da empresa.
A companhia reiterou seu compromisso com a segurança da navegação, a transparência e o respeito à vida, colocando-se à disposição das autoridades para todos os esclarecimentos necessários.
Solidariedade às famílias
No comunicado, a empresa também manifestou solidariedade às famílias e amigos das vítimas do naufrágio. Até o momento, sete pessoas seguem desaparecidas, duas mortes foram confirmadas e 71 passageiros foram resgatados, segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas.
A operação de resgate contou com o apoio de Polícia Militar, Polícia Federal, Defesa Civil, Secretaria de Segurança Pública, Samu e Marinha do Brasil, incluindo embarcações, viaturas e aeronaves, para garantir atendimento e transporte seguro dos sobreviventes.
CONFIRA A NOTA NA ÍNTEGRA
A empresa Lima de Abreu e Navegações, responsável pela embarcação Lima de Abreu XV, vem
a público manifestar seu mais profundo pesar pelo trágico naufrágio ocorrido nesta sexta-feira,
13 de fevereiro de 2026, no Estado do Amazonas.
Desde o primeiro momento, foram adotadas todas as providências emergenciais cabíveis. A
prioridade absoluta da empresa tem sido prestar integral assistência às vítimas e aos seus
familiares, oferecendo todo o suporte necessário neste momento de imensa dor.
A embarcação encontrava-se devidamente regular, com documentação válida, inspeções
atualizadas e operando em conformidade com as normas da navegação.
As circunstâncias do acidente estão sendo rigorosamente apuradas pelas autoridades
competentes, especialmente pela Capitania Fluvial da Amazônia Ocidental, vinculada à Marinha
do Brasil, com as quais a empresa colabora de forma plena, transparente e contínua.
Reiteramos nosso compromisso com a segurança da navegação, com a transparência e com o
respeito à vida. Permanecemos à disposição das autoridades para todos os esclarecimentos
necessários, aguardando a conclusão das investigações técnicas.
Neste momento, nos solidarizamos com as famílias e amigos das vítimas.
Manaus (AM), 13 de fevereiro de 2026.
