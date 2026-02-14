Pronunciamento

O naufrágio deixou sete desaparecidos, duas mortes e 71 passageiros resgatados.

Manaus (AM) – A empresa Lima de Abreu e Navegações, responsável pela embarcação Lima de Abreu XV, se manifestou nesta sexta-feira (13) após o naufrágio ocorrido no Encontro das Águas, em Manaus, e afirmou que a lancha encontrava-se devidamente regular, com documentação válida, inspeções atualizadas e operando em conformidade com as normas da navegação.

Em nota, a companhia declarou seu “mais profundo pesar pelo trágico acidente” e informou que, desde o primeiro momento, adotou todas as providências emergenciais cabíveis, priorizando o atendimento às vítimas e aos familiares.

“A embarcação encontrava-se devidamente regular, com documentação válida, inspeções atualizadas e operando em conformidade com as normas da navegação”, afirmou a empresa.

Investigações em andamento

A Lima de Abreu e Navegações destacou ainda que as circunstâncias do acidente estão sendo rigorosamente apuradas pelas autoridades competentes, especialmente pela Capitania Fluvial da Amazônia Ocidental, vinculada à Marinha do Brasil, com total colaboração da empresa.

A companhia reiterou seu compromisso com a segurança da navegação, a transparência e o respeito à vida, colocando-se à disposição das autoridades para todos os esclarecimentos necessários.

Solidariedade às famílias

No comunicado, a empresa também manifestou solidariedade às famílias e amigos das vítimas do naufrágio. Até o momento, sete pessoas seguem desaparecidas, duas mortes foram confirmadas e 71 passageiros foram resgatados, segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas.

A operação de resgate contou com o apoio de Polícia Militar, Polícia Federal, Defesa Civil, Secretaria de Segurança Pública, Samu e Marinha do Brasil, incluindo embarcações, viaturas e aeronaves, para garantir atendimento e transporte seguro dos sobreviventes.

