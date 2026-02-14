Briga

Ex-jogador acabou empurrando o rosto de Leandro com a mão durante a discussão

Edilson Capetinha está fora do “BBB 26”. O ídolo do Corinthians deixou o programa após agredir Leandro duas vezes no reality, após uma discussão acalorada com o baiano durante a madrugada de sábado (14).

Em nota, a TV Globo confirmou a saída do ex-jogador de futebol:

“Neste sábado, dia 14, Edilson foi desclassificado do ‘BBB 26’. Após análise das imagens do participante com Leandro, constatou-se que Edilson ultrapassou os limites e descumpriu as regras do programa. Mais informações serão apresentadas no programa de hoje por Tadeu Schmidt”.

O que aconteceu com Edilson Capetinha?

Edilson Capetinha, ídolo do Corinthians, empurrou o rosto e ameaçou o participante Leandro no reality show. Durante uma discussão acalorada com o pipoca, o ídolo do Corinthians bateu no rosto de Leandro e ainda o ameaçou fora do programa.

Tudo começou quando Leandro ligou a luz do quarto onde Capetinha estava. A discussão começou e, então, Capetinha o ameaçou. Leandro ficou com as mãos para trás enquanto discutia.

Capetinha empurrou o rosto de Leandro e continuou a discussão. Até que, com a briga continuando, o ex-jogador colocou a mão no rosto do professor. “Oxi, você vai ficar me agredindo de graça? Me largue meu irmão. Vai ficar me agredindo de graça?”, disse.

Com os gritos, Babu entrou no quarto e afastou os dois. “Esse cara me agrediu duas vezes. Eu não vou agredir ele não, eu tenho família para cuidar”, disse Leandro após Babu retirá-lo do quarto.

Pelas regras do programa, é proibido um participante colocar em risco a integridade física do outro. Paulo Augusto foi o primeiro expulso nesse sentido, ao puxar Jonas na dinâmica do Big Fone. A segunda foi Sol Vega, que na quarta-feira (11) pisou e empurrou Ana Paula Renault.

(*) Com informações da Band