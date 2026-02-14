Vitória

Atleta fez história para o Brasil

Lucas Pinheiro Braathen garantiu o ouro para o Brasil nas olimpíadas de inverno. A prova foi realizada na manhã desde sábado (14), na Itália.

O atleta de 25 anos alcançou a marca total de 2m25s após completar 1m11s08 na segunda descida. Na primeira descida, Lucas foi o único a fazer o tempo abaixo de 1 minuto e 14 segundos, fechando a prova com o tempo de 1m13s92, ficando 0.95 à frente do suíço Marco Odermatt

O atleta de slalom e slalom gigante ameaçou se aposentar em 2023, após competir pela Noruega, mas retornou ao esporte em 2025 para representar o Brasil.O slalom é uma das cinco modalidades do esqui alpino. Trata-se de uma descida na qual os esquiadores têm de passar através de uma série de pórticos, dispostos num traçado com curvas e arcos estreitos, com os atletas atingindo de 60 a 70 km/h.Já o slalom gigante é disputado da mesma forma que o slalom, mas os pórticos ficam mais distantes entre si e as curvas são maiores, o que exige do esquiador muita técnica e estratégia para traçar o melhor caminho ao longo do trajeto.No ano passado, se tornou o primeiro brasileiro a subir ao pódio em uma etapa da Copa do Mundo de Esqui Alpino, garantindo a primeira vitória do país nesta temporada, somando-se às cinco vitórias do atleta pela Noruega.