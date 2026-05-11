Campeonato

Jorginho e Evertton Araújo estão suspensos contra o Athletico-PR e aumentam dor de cabeça de Leonardo Jardim

Rio de Janeiro (RJ) – O Flamengo ganhou mais problemas para a sequência do Campeonato Brasileiro. Após a vitória por 1 a 0 sobre o Grêmio, os volantes Jorginho e Evertton Araújo receberam o terceiro cartão amarelo e estão suspensos para o duelo contra o Athletico Paranaense no próximo domingo (17), na Arena da Baixada.

A dupla foi destaque no meio-campo rubro-negro em Porto Alegre e teve papel importante na construção das jogadas da equipe.

Jorginho bate recorde de passes no Brasileirão

O volante Jorginho comandou o ritmo do Flamengo durante a partida. O jogador completou 121 passes com 97% de aproveitamento, a melhor marca desta edição do Brasileirão.

Já Evertton Araújo também teve desempenho de destaque. O meio-campista acertou 104 passes e alcançou 95% de precisão, registrando uma das melhores atuações da rodada.

Flamengo monitora situação de Pulgar e Paquetá

Os desfalques aumentam a preocupação do técnico Leonardo Jardim para o confronto em Curitiba. Isso porque Erick Pulgar e Lucas Paquetá seguem em recuperação de lesão.

Pulgar trata uma lesão na articulação do ombro direito sofrida contra o Bragantino, no dia 5 de abril. Já Paquetá se recupera de um edema no tendão da coxa esquerda, detectado após a partida contra o Bahia.

Os dois jogadores já realizam trabalhos no campo com a fisioterapia, mas ainda dependem de evolução física ao longo da semana.

Nico de la Cruz também pode ficar fora

Outro possível desfalque é o uruguaio Nico de la Cruz. O meia costuma ser preservado em partidas disputadas em gramado sintético, como o da Arena da Baixada.

Recentemente, o atleta não viajou para o confronto contra o Atlético-MG, na Arena MRV, pelo mesmo motivo.

Leonardo Jardim comenta situação do elenco

Após a vitória sobre o Grêmio, Leonardo Jardim falou sobre os problemas no elenco e destacou a necessidade de administrar o meio-campo nas próximas partidas.

Segundo o treinador, o foco imediato está no confronto contra o Vitória pela Copa do Brasil, mas a comissão técnica acompanha de perto a recuperação de Pulgar e Paquetá.

Jardim também alertou para a pressão esperada no próximo compromisso e reforçou a importância da preparação mental da equipe para a sequência da temporada.

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