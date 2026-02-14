Fiança

Homem responderá por homicídio culposo

O piloto da lancha Lima Abreu XV foi solto após pagamento de fiança e responderá em liberdade por homicídio culposo. O homem comandava a embarcação que naufragou na tarde de ontem (13), no encontro das águas.

A Polícia Civil do Amazonas efetuou a prisão em flagrante. O caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

A lancha tinha como destino Nova Olinda do Norte (a 113 quilômetros de Manaus). Entre os passageiros havia crianças, adultos e idosos.

Devido ao alto número de desaparecidos, o Corpo de Bombeiros do Amazonas (CBMAM) retomou as buscas por volta das 6h30 deste sábado (14), com a atuação de 25 bombeiros mergulhadores e seis embarcações, além de outros 20 agentes da Defesa Civil do Amazonas e duas lanchas.

O Corpo de Bombeiros atua com duas frentes de trabalho: uma de busca de superfície na margem do Rio Solimões e outra de mergulho próximo da região do ocorrido.

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) informa que quatro pacientes adultos, vítimas do naufrágio, receberam atendimento em unidades da rede estadual, passaram por avaliação clínica e exames e receberam alta hospitalar com orientações médicas. Uma quinta paciente permanece internada, com o quadro de saúde estável.

