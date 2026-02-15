Oitava rodada

Confronto será disputado na Vila Belmiro

Santos e Velo Clube se enfrentam neste domingo (15), às 20h30 (de Brasília), em duelo válido pela última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. O confronto, que será disputado na Vila Belmiro, vale a classificação para o mata-mata do Estadual, a oitava fase do torneio, conforme informações da CNN Brasil.

O Peixe, que terá o retorno de Neymar, se encontra na 10ª posição do Estadual, com nove pontos, um a menos que o São Paulo, que fecha o G8. Para avançar de fase, o Alvinegro precisa fazer sua parte e torcer por uma combinação de resultados favorável. Uma derrota elimina qualquer chance de classificação.

Já o Velo Clube luta contra a queda para a A2. O time de Pintado está na penúltima colocação do Estadual, com cinco pontos, dois a menos em relação ao Noroeste, primeiro time fora da zona de rebaixamento.

Como chega o Santos

Para a partida, o Peixe tem como principal novidade Neymar, recuperado de uma lesão no menisco do joelho esquerdo. Gabigol, preservado diante do Athletico-PR, pelo Brasileiro, também estará à disposição.

Outra boa notícia é o retorno do volante Willian Arão, que passou por uma retirada de cálculo renal.

Por outro lado, a equipe segue sem contar com Adonis Frías (lesão muscular na panturrilha direita) e Zé Rafael (tendinite patelar no joelho esquerdo).

Provável escalação do Santos

Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Zé Ivaldo, Luan Peres e Vinicius Lira; João Schmidt (Willian Arão), Gabriel Menino e Gabriel Bontempo (Neymar); Barreal, Rony e Gabigol – Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Provável escalação do Velo Clube

Marcelo Carné; Gabriel Mancha, Marcelo e Betão; Thomas Luciano, Rodrigo, Luiz Otavio e Caique; Adriano, Jhoninha e Sillas – Técnico: Pintado.

Onde assistir a Santos x Velo Clube:

TV: TNT

Streaming: HBO Max

Tempo real: CNN Esportes

(*) Com informações da CNN Brasil

