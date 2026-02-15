Neste domingo (15), Botafogo e Flamengo se enfrentam no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, nas quartas de final do Campeonato Carioca. Em partida única, de acordo com a CNN Brasil, os rivais disputam uma das vagas nas semifinais do Estadual, a partir das 17h30 (de Brasília).
O formato do Estadual
As quartas de final são disputadas em jogo único. Nas semifinais, serão dois jogos, e quem vencer entre Botafogo e Flamengo enfrentará o Madureira, que venceu o Boavista. A decisão do Carioca será em jogo único, que deve ser realizado no dia 8 de março.
Força máxima?
Martín Anselmi e Filipe Luís, técnicos de Botafogo e Flamengo, respectivamente, vivem dilemas parecidos. Após o clássico deste domingo (15), os dois times têm compromissos internacionais, o que pode levá-los a fazer mudanças pontuais nas equipes titulares.
O Botafogo estreia na segunda fase preliminar da Libertadores contra o Nacional Potosí, na Bolívia, na quarta (18). Uma primeira parte do elenco, inclusive, já está no país com a intenção de adaptar-se aos efeitos da altitude de 4 mil metros da cidade boliviana.
O Flamengo, na quinta-feira (19), visita o Lanús em Buenos Aires. O Rubro-Negro disputa com os argentinos, campeões da Sul-Americana em 2025, o título da Recopa Sul-Americana.
As voltas dos respectivos confrontos serão no Rio de Janeiro, em 25 e 26 de fevereiro.
Botafogo
Neto; Ythallo (Ponte), Barboza e Newton; Vitinho (Ponte), Danilo, Barrera e Alex Telles; Artur, Montoro e Arthur Cabral – Técnico: Martín Anselmi.
Flamengo
Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Erick Pulgar, Evertton Araújo (De La Cruz), Lucas Paquetá e Arrascaeta (Carrascal); Cebolinha (Lino) e Pedro – Técnico: Filipe Luís.
Onde assistir a Botafogo x Flamengo
TV: Premiere
Streaming: Ge TV
Tempo real: CNN Esportes
(*) Com informações da CNN Brasil