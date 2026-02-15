Ação

Grupo é composto por três mergulhadores e dois operadores de equipamentos de alta tecnologia

As buscas pelos desaparecidos no naufrágio da lancha Lima de Abreu terão auxílio de bombeiros de São Paulo. Os agentes fazem parte da equipe especializada do Grupamento de Bombeiros Marítimo (GBMar) de São Paulo.

Os profissionais desembarcaram em Manaus na manhã deste domingo (15). O grupo é composto por três mergulhadores e dois operadores de equipamentos de alta tecnologia, que trouxeram aparelhos modernos para ajudar na localização da embarcação.

As buscas pelos desaparecidos no naufrágio da lancha Lima Abreu, na última sexta-feira (13), entraram no terceiro dia. Os trabalhos começaram por volta as 6h de hoje (15).

As equipes de resgate também atuam para alcançar a estrutura da embarcação, localizada ontem (14). A lancha estava a 50 metros de profundidade no leito do rio Amazonas.

Para realizar a operação, cinco embarcações dão suporte fixo na área do Encontro das Águas. Os trabalhos contam com mais de 20 mergulhadores e mais de 40 militares.

Acidente

A lancha Lima Abreu naufragou na tarde de sexta-feira (13) nas proximidades do Encontro das Águas, próximo a Manaus, durante uma viagem com destino ao interior do Amazonas. Os passageiros ficaram à deriva.