Vitória

Jogo da semifinal será contra o Madureira

Botafogo e Flamengo se enfrentaram na tarde deste domingo (15), em jogo válido pelas quartas de final do Campeonato Carioca. O Rubro-Negro venceu o Glorioso por 2 a 1. Os gols do Fla foram marcados por Paquetá e Pulgar. Barboza marcou para o time da estrela solitária.

Em um dos momentos tensos da partida, Matheus Martins recebeu um passe e foi empurrado. Na sequência, o Flamengo roubou a bola e abriu o placar contra o Botafogo. O árbitro não marcou falta, e o VAR não recomendou revisão.

Com a vitória, o Flamengo vai à semifinal do Campeonato Carioca em uma disputa com o Madureira.

O Flamengo busca o 40º título carioca.