Chuva forte aumenta risco de alagamentos em Manaus, alerta Defesa Civil

Defesa Civil emite aviso severo para a capital até as 10h

A forte chuva que atinge Manaus na manhã desta segunda-feira (16/02) levou à emissão de um alerta severo da Defesa Civil do Amazonas. O comunicado indica risco elevado de alagamentos, enxurradas, inundações, descargas elétricas e rajadas de vento. O alerta é valido até as 10h.

A chuva começou ainda na madrugada de hoje, mas até o momento, não há informações sobre o número de ocorrências registradas.

A Defesa Civil orienta que, em caso de emergência, a população deve acionar imediatamente a Defesa Civil pelos números 199 (ligação gratuita) ou (92) 98802-3547 (WhatsApp). A Defesa Civil reforça ainda que os moradores evitem se abrigar sob árvores durante as descargas elétricas, mantenham distância de postes e fiações e redobrem a atenção ao trafegar em áreas com histórico de alagamento.

