OAB-AM acompanha o caso

Sete pessoas seguem desaparecidas após embarcação afundar na sexta (13)

A advogada Ana Carla Izel de Araújo Freitas está entre as sete pessoas desaparecidas após o naufrágio da lancha Lima de Abreu XV, ocorrido na tarde de sexta-feira (13/02), nas proximidades do Encontro das Águas, em Manaus. Duas mortes já foram confirmadas.

A informação foi confirmada pela Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Amazonas (OAB-AM), que divulgou nota oficial informando que acompanha atentamente as buscas.

Em comunicado, a entidade afirmou que mantém contato com as autoridades responsáveis pelas operações, que seguem sendo realizadas pelo Corpo de Bombeiros, pela Defesa Civil e pela Polícia Civil do Amazonas.

“A Seccional manifesta solidariedade aos familiares, amigos e colegas da advogada neste momento de profunda apreensão, colocando-se à disposição para prestar todo o apoio institucional necessário”, informou a OAB-AM.

As buscas enfrentam dificuldades devido à fortes correntezas, redemoinhos, diferença de densidade entre as águas dos rios Negro e Solimões e densa vegetação amazônica, que reduz drasticamente a visibilidade por via fluvial.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, 71 pessoas foram resgatadas com vida logo após o acidente. As buscas pelos desaparecidos continuam na região do Encontro das Águas. A lancha naufragada foi localizada na tarde de sábado (14), a aproximadamente 50 metros de profundidade.

