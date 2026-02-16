Carnaval 2026

Apuração reúne dirigentes das agremiações, representantes da organização e torcedores

A apuração das notas do Grupo Especial do Carnaval de Manaus começa às 14h desta segunda-feira (16/02), no Sambódromo. O momento é decisivo para definir a escola campeã deste ano, após os desfiles realizados no fim de semana.

No Grupo Especial, a disputa pelo título envolve as escolas Presidente Vargas, Andanças de Ciganos, A Grande Família, Reino Unido da Liberdade, Aparecida, Vila da Barra, Vitória Régia e Unidos do Alvorada.

Os jurados avaliaram quesitos como enredo, evolução, harmonia, bateria, comissão de frente, alegorias e fantasias. A soma das notas definirá campeã e posições finais.

O evento reúne dirigentes das agremiações, representantes da organização e torcedores, que acompanham a leitura das notas quesito a quesito. A apuração é conduzida pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Amazonas em parceria com a Liga Independente das Escolas de Samba do Amazonas (Liesa).

Campeã do Grupo B

Pela manhã, a partir das 10h, foram apuradas as notas dos grupos de Acesso A e B. A escola Primos da Ilha foi consagrada campeã do Grupo de Acesso B do Carnaval de Manaus 2026.

Representando o bairro de Santa Luzia, na zona Sul da capital, a agremiação garantiu o primeiro lugar após um desfile marcado por organização, emoção e forte participação da comunidade, assegurando o acesso ao Grupo A no próximo ano.

Com o enredo “Mulher que Empreende, Mulher que Vence”, a escola levou para a avenida uma homenagem às mulheres que transformam realidades por meio do trabalho, da criatividade e da resistência.

Leia mais

Primos da Ilha é campeã e garante retorno ao Grupo A do carnaval de Manaus

Bandas de carnaval são autuadas por irregularidades em Manaus