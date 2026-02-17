Reconstrução

Serviços estão em ritmo acelerado, com 80% de execução física

Estão previstas para março deste ano a entrega e a liberação do tráfego na ponte sobre o rio Autaz Mirim. A estrutura está localizada no quilômetro 25 da BR-319.

As obras de reconstrução da ponte estão em fase final e avançam com concretagem e instalação de vigas. Os trabalhos iniciaram logo após o desabamento da estrutura original em 2022.

“As equipes estão em campo com a operação tapa-buracos e outras atividades. É trabalho agora e planejamento para o futuro, porque a BR-319 é prioridade e o Brasil segue avançando”, disse o senador Eduardo Braga.

Ainda de acordo com o parlamentar, o objetivo é fortalecer a infraestrutura para o Amazonas. “Queremos assegurar que os trabalhos serão entregues dentro do prazo previsto. As obras precisam ser continuadas porque a BR-319 é de nossa responsabilidade”, destacou Braga.

Os serviços estão em ritmo acelerado, com 80% de execução física. Algumas mudanças no projeto técnico foram feitas para reforço das fundações, devido à instabilidade do solo e problemas com a entrega de equipamentos importados, fatos que alteraram o cronograma inicial.

O novo projeto busca maior durabilidade para uma das rodovias mais estratégicas do estado. A obra é acompanhada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte (DNIT) e deve restabelecer totalmente a conexão rodoviária após o desabamento.