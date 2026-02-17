Trabalhos

Sob articulação e acompanhamento do senador Eduardo Braga, trabalho continua com homens e máquinas em operação para garantir entrega da nova estrutura até março

Enquanto o feriado de Carnaval movimenta o estado, na BR-319 o cenário é de obra em andamento, máquinas em funcionamento e equipes trabalhando sem interrupção. A reconstrução da ponte sobre o rio Autaz Mirim avança em ritmo acelerado, dentro do cronograma estabelecido.

Localizada no km 24,60 da rodovia, a nova ponte está sendo totalmente reconstruída após o desabamento ocorrido em 2022. A estrutura terá 244,60 metros de extensão e 11 metros de largura, garantindo mais segurança, estabilidade e capacidade de tráfego para quem depende da BR-319.

Mesmo durante o feriado, o canteiro permanece ativo. O barulho das máquinas e a movimentação constante de operários mostram que a prioridade é cumprir o prazo. A previsão é que a ponte esteja pronta para o tráfego até março, consolidando a retomada plena da travessia.

A obra envolve fundações profundas, lançamento de vigas, preparação da laje do tabuleiro e serviços complementares, como cabeceiras e drenagem. Trata-se de uma estrutura moderna, construída dentro dos padrões técnicos exigidos para garantir durabilidade e resistência em uma das rodovias mais estratégicas do Amazonas.

O senador Eduardo Braga tem acompanhado a evolução dos trabalhos junto ao DNIT e reforça que o compromisso é assegurar a conclusão da obra dentro do prazo previsto. “Não existe feriado quando se trata de garantir infraestrutura para o Amazonas. O trabalho continua e a ponte será entregue. A BR-319 precisa de responsabilidade e continuidade”, afirmou o senador.

