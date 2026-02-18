Acidente

Acidente aconteceu durante forte chuva na manhã desta quarta-feira (18), na zona Oeste de Manaus

Um casal foi arremessado para uma área de mata após ser atingido por um carro desgovernado, na manhã desta quarta-feira (18/02), na Avenida do Turismo, na zona Oeste de Manaus.

Segundo informações preliminares, o casal trafegava normalmente pela via em uma motocicleta modelo Honda Broz, quando foi surpreendido por um carro que estaria desgovernado. Com o impacto, os dois foram arremessados junto com a moto para fora da pista, caindo em uma área de mata às margens da avenida.

Motoristas que passavam pelo local acionaram a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros, que prestaram os primeiros atendimentos.

As vítimas foram socorridas e levadas para o hospital, mas até o momento, não há informações sobre o estado de saúde delas. As causas do acidente devem ser investigadas.

