Alerta

Diante do volume elevado, a Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil (Sepdec) colocou a cidade em alerta severo

O bairro da União, na zona Centro-Sul de Manaus, foi o que mais registrou chuva nesta Quarta-Feira de Cinzas (18/02), com 39 milímetros de precipitação. Diante do volume elevado, a Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil (Sepdec) colocou a cidade em alerta severo para risco de deslizamentos de terra.

Segundo dados do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), outros bairros também tiveram acumulados significativos: Parque 10 (37 mm), Distrito Industrial (34 mm), Santa Etelvina (24 mm) e Tarumã (18 mm).

A pasta informou que o alerta foi enviado para celulares da população pelo sistema Defesa Civil Alerta (DCA), que integra os órgãos municipal, estadual e federal.

Orientações

A Defesa Civil recomenda que moradores de áreas de risco fiquem atentos a sinais como rachaduras no solo, inclinação de árvores e postes e pequenos deslizamentos. A orientação é evitar se abrigar debaixo de árvores durante descargas elétricas e manter distância de postes e fios energizados.

Motoristas também devem redobrar a atenção em trechos com histórico de alagamento.

Em caso de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo número 199 (ligação gratuita) ou pelo WhatsApp (92) 98802-3547.

Leia mais

Chuva forte coloca Manaus em alerta para alagamentos e deslizamentos

VÍDEO: Virginia estreia pela Grande Rio na Marquês de Sapucaí