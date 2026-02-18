A influenciadora Virginia Fonseca anunciou nesta quarta-feira (18) que voltará como rainha de bateria da Grande Rio em 2027, mesmo depois de uma estreia conturbada no Carnaval 2026.
Ela conversou com a revista Quem logo após a apuração, que consagrou a Viradouro campeã do Carnaval 2026.
Questionada sobre o futuro na escola de Duque de Caxias, Virginia afirmou:
“Com certeza, 2027 vai ser ainda melhor, se Deus quiser.”
Além disso, Jayder Soares, presidente da Grande Rio, confirmou que Virginia seguirá à frente da bateria do Mestre Fafá no próximo ano, reforçando a confiança da escola na influenciadora.
Estreia marcada por desafios
O Carnaval 2026 apresentou vários contratempos para Virginia. Ela precisou remover o costeiro de 12 kg antes do final do desfile, devido a dores, e o tapa-sexo começou a se soltar durante a passagem pelo Sambódromo.
Antes do desfile, Virginia já havia relatado problemas com o figurino em transmissão ao vivo. Ela contou:
“Falei: ‘Não dá, teve que fazer tudo de novo’.” Para resolver, acrescentou:
“Nós vamos colar hoje. Vamos colocar uma fita.”
Além disso, a chegada ao Setor 1 gerou tumulto, e a influenciadora desfilou escoltada por seguranças. Quando seu nome foi anunciado na ficha técnica da escola, parte do público vaiou.
Compromisso com 2027
Mesmo após os desafios da estreia, Virginia confirmou que assumirá novamente o posto em 2027, mantendo o vínculo com a Grande Rio para os próximos carnavais.
(*) Com informações da CARAS
