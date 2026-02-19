Acidente

Motorista estava com a filha e a namorada quando veículo caiu em buraco

Um carro caiu em uma cratera na noite de quarta-feira (18/02) durante forte chuva, na Travessa Milton Moraes, no bairro Riacho Doce, zona Norte de Manaus. O motorista seguia pela via acompanhado da filha e da namorada quando o veículo caiu no buraco aberto na pista.

A família trafegava pela rua para deixar a criança em casa. Durante o trajeto, o condutor foi surpreendido pela cratera e não conseguiu desviar a tempo. O carro acabou ficando parcialmente preso no buraco.

O impacto causou danos materiais ao veículo. Apesar do susto, os três passageiros saíram do carro com segurança e não tiveram ferimentos.

Moradores da área já haviam colocado uma sinalização improvisada no local para alertar motoristas sobre o risco, mas o motorista não conseguiu desviar.

