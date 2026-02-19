Premeditado

O crime ocorreu em Caldas Novas, na região sul de Goiás

A corretora de imóveis Daiane Alves de Souza, de 43 anos, gravou o próprio ataque momentos antes de ser assassinada pelo síndico Cléber Rosa de Oliveira, que atualmente está preso e é o principal suspeito do crime. O crime ocorreu em Caldas Novas, na região sul de Goiás.



No início das imagens, Daiane chega ao subsolo do prédio e, em seguida, filma as caixas de energia elétrica. Logo depois, o síndico aparece usando luvas. Além disso, o carro dele está estacionado nas proximidades, com a capota aberta, exatamente no ponto onde a corretora foi abordada. Conforme a polícia, esses indícios reforçam a tese de que o crime foi premeditado.

Poucos segundos depois, a corretora grita e deixa o celular cair no chão. A partir desse momento, ela desaparece. Posteriormente, Daiane permaneceu desaparecida por 40 dias, até que o próprio síndico confessou o crime e indicou às autoridades onde havia escondido o corpo.

De acordo com as investigações, o suspeito levou a vítima para outro local e, na sequência, efetuou dois disparos na cabeça dela. Por isso, o caso passou a ser tratado como homicídio qualificado, especialmente diante dos indícios de planejamento e ocultação de cadáver.

