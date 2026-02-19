Rede de pedofilia

O Rei Charles retirou o título de príncipe do irmão, em outubro de 2025

O ex-príncipe Andrew Windsor, irmão mais novo do Rei Charles III, foi preso nesta quinta-feira (19/02) no dia do próprio aniversário, de 66 anos. Ele é suspeito de envolvimento de ter enviado documentos confidenciais do governo do Reino Unido ao financista e líder de uma rede de prostituição e pedofilia Jeffrey Epstein.

“Como parte das investigações, prendemos hoje um homem na casa dos 60 anos, de Norfolk, suspeito de má conduta em cargo público. Também são feitas buscas em endereços em Berkshire e Norfolk. O homem permanece em custódia nesse momento”, publicou a polícia na conta oficial na rede X.

De acordo com a Agência Brasil, os documentos sugerem que ele teria encaminhado a Epstein, em 2010, relatórios comerciais confidenciais sobre Vietnã, Cingapura e outros lugares que visitou em viagens oficiais quando era representante especial do Reino Unido para o Comércio Internacional.

Além disso, Andrew foi citado várias vezes no documento, ele teria fotos com menores de idade, no entanto, não há informações sobre as ocasiões em que foram feitas as imagens. Ainda conforme a Agência Brasil, o Rei Charles retirou o título de príncipe do irmão, em outubro de 2025, após denúncias de seu envolvimento na rede de pedofilia de Jeffrey Epstein.

