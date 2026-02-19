Crime

O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS)

Uma segunda perna foi encontrada por moradores, nesta quinta-feira (19/02), nas proximidades de um igarapé, na comunidade Nova Canaã, que divide os bairros Mutirão e Nossa Senhora de Fátima, zona Norte de Manaus.

Uma outra perna já havia sido encontrada hoje, na Orla do São Raimundo , na zona Oeste da capital amazonense, no entanto, ainda não há informações se os membros são da mesma pessoa, que ainda não foi identificada pela polícia.

Segundo os moradores, o forte odor atraiu as pessoas até o local para verificar do que se tratava. A perna estava dentro de um saco preto, e quando os populares abriram, se depararam com a parte do corpo e, em seguida, acionaram a polícia.

