A Afya Educação Médica, em Manaus, está oferecendo ultrassonografia de mama gratuita à população. Os exames acontecem nos dias 20, 21, 27 e 28 de fevereiro, com vagas limitadas e mediante agendamento prévio.
Segundo Suelen Falcão, diretora da unidade em Manaus:
“A iniciativa reforça o compromisso da Afya com a promoção da saúde e com o acesso da população a serviços essenciais. É uma ação voltada ao cuidado preventivo e ao diagnóstico precoce, que pode fazer toda a diferença na vida das mulheres.”
Importância da ultrassonografia na prevenção
A médica Ana Carolina Barros, professora da pós-graduação em Ultrassonografia, explica que o exame é essencial na medicina preventiva:
“A ultrassonografia tem papel fundamental na prevenção e no diagnóstico precoce das principais doenças que acometem a saúde da mulher. Por ser um método acessível, não invasivo e de alta resolutividade, permite identificar precocemente alterações como miomas, cistos ovarianos, endometriose e espessamentos endometriais, muitas vezes antes mesmo do surgimento de sintomas.”
O exame também auxilia na detecção de massas suspeitas, contribuindo para o diagnóstico precoce de neoplasias ginecológicas, especialmente de ovário e endométrio. Além disso, é essencial no acompanhamento da saúde reprodutiva, monitoramento da gestação e no seguimento de pacientes com doenças crônicas ginecológicas.
Tipos de ultrassonografia oferecidos
- USG de mama
- USG de mama bilateral e axila
Os exames fazem parte das atividades práticas dos cursos de pós-graduação da Afya, realizados por alunos sob supervisão direta de professores. É obrigatório apresentar requisição médica no momento do agendamento.
Atendimento gratuito em outras especialidades
Além da ultrassonografia, a Afya Educação Médica oferece atendimentos gratuitos em diversas especialidades: Pediatria, Dermatologia, Endocrinologia, Ginecologia Ambulatorial, Nutrologia, Medicina Intensiva Adulta, Cardiologia, Gastroenterologia e Psiquiatria.
A unidade conta com 18 ambulatórios e salas para pequenos procedimentos, localizados na Av. André Araújo, 2767 – Aleixo, Manaus (AM).
Agendamento e contato
Interessados devem agendar pelo WhatsApp (92) 99379-9297 para verificar disponibilidade.
