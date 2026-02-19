Exames

Exames serão realizados em quatro datas de fevereiro mediante agendamento prévio

A Afya Educação Médica, em Manaus, está oferecendo ultrassonografia de mama gratuita à população. Os exames acontecem nos dias 20, 21, 27 e 28 de fevereiro, com vagas limitadas e mediante agendamento prévio.

Segundo Suelen Falcão, diretora da unidade em Manaus:

“A iniciativa reforça o compromisso da Afya com a promoção da saúde e com o acesso da população a serviços essenciais. É uma ação voltada ao cuidado preventivo e ao diagnóstico precoce, que pode fazer toda a diferença na vida das mulheres.”

Importância da ultrassonografia na prevenção

A médica Ana Carolina Barros, professora da pós-graduação em Ultrassonografia, explica que o exame é essencial na medicina preventiva:

“A ultrassonografia tem papel fundamental na prevenção e no diagnóstico precoce das principais doenças que acometem a saúde da mulher. Por ser um método acessível, não invasivo e de alta resolutividade, permite identificar precocemente alterações como miomas, cistos ovarianos, endometriose e espessamentos endometriais, muitas vezes antes mesmo do surgimento de sintomas.”

O exame também auxilia na detecção de massas suspeitas, contribuindo para o diagnóstico precoce de neoplasias ginecológicas, especialmente de ovário e endométrio. Além disso, é essencial no acompanhamento da saúde reprodutiva, monitoramento da gestação e no seguimento de pacientes com doenças crônicas ginecológicas.

Tipos de ultrassonografia oferecidos

USG de mama

USG de mama bilateral e axila

Os exames fazem parte das atividades práticas dos cursos de pós-graduação da Afya, realizados por alunos sob supervisão direta de professores. É obrigatório apresentar requisição médica no momento do agendamento.

Atendimento gratuito em outras especialidades

Além da ultrassonografia, a Afya Educação Médica oferece atendimentos gratuitos em diversas especialidades: Pediatria, Dermatologia, Endocrinologia, Ginecologia Ambulatorial, Nutrologia, Medicina Intensiva Adulta, Cardiologia, Gastroenterologia e Psiquiatria.

A unidade conta com 18 ambulatórios e salas para pequenos procedimentos, localizados na Av. André Araújo, 2767 – Aleixo, Manaus (AM).

Agendamento e contato

Interessados devem agendar pelo WhatsApp (92) 99379-9297 para verificar disponibilidade.

Leia mais: