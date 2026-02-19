Perda

Primeira-dama de Manaus compartilha emoções e alerta mães sobre instinto materno

A primeira-dama de Manaus, Izabelle Fontenelle, usou as redes sociais para compartilhar um emocionado desabafo após a morte de seu filho, David Benedito, fruto do relacionamento com o prefeito David Almeida. O bebê faleceu aos 20 dias de vida.

Em sua publicação, marcada por agradecimentos e reflexões, Izabelle ressaltou o apoio recebido da equipe que esteve ao lado dela durante o breve período de vida do filho.

Sem detalhar o quadro clínico da criança, ela valorizou o empenho dos profissionais de enfermagem que a acompanharam nos momentos mais delicados.

Alerta às mães

Além de expressar gratidão, a primeira-dama aproveitou a oportunidade para alertar outras mães sobre a importância de ouvir o próprio instinto materno, mesmo em meio a orientações técnicas. Em vídeo, ela afirmou:

“Eu sei que a gente confia naquela pessoa que estudou para cuidar do nosso filho. Mas nem sempre você precisa deixar de lado o que sente e apenas seguir o que te dizem. Não estou fazendo este vídeo para julgar ninguém. Mesmo que você não tenha estudado para isso, quem estudou também não sabe tudo. Ninguém sabe tudo”.

A declaração gerou grande repercussão nas redes sociais, com seguidores demonstrando solidariedade à família.

Muitos interpretaram a fala como incentivo para que mães participem ativamente das decisões médicas e fiquem atentas a sinais que considerem preocupantes.

Impacto emocional

Em nota publicada posteriormente, Izabelle abordou também o impacto emocional que a perda de um filho tem sobre as mães.

Ela enfatizou que não se pode imputar à mãe qualquer culpa pelo ocorrido, destacando que fez tudo que estava ao seu alcance.

No texto, Izabelle ressaltou que seguiu todas as orientações médicas e lutou até o último momento pela vida do bebê.

