ENTRE DOR E FÉ

Em nova publicação, a primeira-dama de Manaus agradece orações e diz confiar em Deus após a morte do filho, David Benedito.

A primeira-dama de Manaus, Izabelle Fontenelle, voltou a se manifestar sobre a morte do filho, David Benedito, de 20 dias. Nesta segunda-feira (2), ela publicou a mensagem nos stories das redes sociais.

No texto, agradeceu as mensagens de apoio e afirmou que, nesse momento, tem encontrado força na fé para enfrentar o luto.

Apoio e solidariedade

Nos últimos dias, Izabelle afirmou que recebeu inúmeras demonstrações de carinho e orações. Segundo ela, esse apoio tem sido fundamental durante o período de dor.

Além disso, a primeira-dama destacou que se sente fortalecida pela solidariedade das pessoas. Ainda assim, afirmou que a saudade do filho é diária.

Fé diante da perda

Na mensagem, Izabelle refletiu sobre a relação com a fé. Embora não tenha tido suas orações atendidas como desejava, afirmou que escolheu confiar nos desígnios de Deus.

Por isso, escreveu que faz planos, mas reconhece que a decisão final não está em suas mãos. Mesmo sem compreender os motivos da perda, disse que opta por aceitar e confiar.

Busca por conforto

Segundo Izabelle, a fé segue como base para enfrentar o sofrimento. Nesse sentido, ela afirmou que acredita que, no tempo certo, encontrará conforto. Por fim, desejou bênçãos às pessoas que têm se colocado ao lado da família desde a morte do bebê.

Publicações anteriores

A nova publicação ocorre após Izabelle divulgar um relato mais longo sobre a perda, um dia depois do sepultamento do filho. Na ocasião, ela descreveu o vínculo com o bebê, o período de internação na UTI e a dificuldade de lidar com a ausência e com o futuro que havia idealizado.

Manifestação do pai

Enquanto isso, o prefeito de Manaus, David Almeida, também se pronunciou anteriormente. Ele destacou a fé da família e a esperança do reencontro. Segundo apuração jornalística, a possível causa da morte foi uma reação alérgica ao leite consumido pelo bebê, que evoluiu rapidamente.

