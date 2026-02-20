Capacitação

Eptran abre inscrições para cursos online de direção e mecânica no Amazonas

O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), por meio da Escola Pública de Trânsito (Eptran), abriu inscrições para cursos gratuitos em sua plataforma digital.

São 800 vagas disponíveis na modalidade de Ensino a Distância (EaD). Os cursos oferecidos incluem:

Mecânica Básica: 200 vagas

Monitor de Transporte Escolar: 200 vagas

Direção Defensiva: 200 vagas

Direção Defensiva para Motociclistas: 200 vagas

Importância da capacitação

A coordenadora-geral da Eptran, Rosane Lustosa, destaca a relevância dessas capacitações para melhorar a segurança no trânsito do estado:

“Para qualificar e melhorar a segurança no trânsito, a Eptran disponibiliza, todo dia 15 de cada mês, 800 novas vagas para cursos online gratuitos. As vagas são renovadas mensalmente, sempre nessa data. Não perca essa oportunidade: participe e torne-se um condutor mais seguro e responsável”, afirma.

Desde o lançamento da plataforma, em outubro de 2025, mais de 3 mil usuários já se cadastraram e mais de 2 mil pessoas participaram dos cursos oferecidos.

Como se inscrever?

As inscrições seguem abertas até que todas as vagas sejam preenchidas e devem ser realizadas exclusivamente pelo site.

Para se inscrever, os interessados devem apresentar:

Carteira Nacional de Habilitação (CNH); e

Comprovante de residência.

Para o curso de Monitor de Transporte Escolar, é necessário ainda:

Identidade ou CNH;

Certificado de escolaridade (mínimo Ensino Fundamental II);

Certidão negativa emitida pela Polícia Federal; e

Comprovante de residência.

Contato para mais informações

Mais informações podem ser obtidas pelos telefones: (92) 98557-2767, 3643-0092 ou 3643-0057, ou pelo suporte via e-mail disponível na plataforma da Eptran.

