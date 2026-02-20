Investigação

Suspeita de 35 anos é investigada por furtar R$ 14 mil após ganhar confiança de funcionária, segundo a Polícia Civil

Manaus (AM) – Uma mulher de 35 anos foi presa nesta quinta-feira (19/02) por estelionato e furto de R$ 14 mil em espécie em uma clínica médica na capital amazonense. A prisão preventiva foi cumprida pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio do 25º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Crime foi registrado dois dias após o fato

De acordo com o delegado Leonardo Marinho, a equipe iniciou a apuração após o registro de um Boletim de Ocorrência (BO) no dia 13 de novembro de 2025, dois dias depois do crime.

“Uma das testemunhas relatou que, no dia do fato, recebeu mensagens de um aparelho celular que pertencia a uma funcionária do estabelecimento. Na conversa, a autora afirmava que precisava das chaves da clínica para buscar um carregador de notebook, que iria solicitar um motorista por aplicativo, que ficaria responsável por buscar as chaves deste local”, explicou o delegado.

Segundo a autoridade policial, as equipes realizaram diligências e analisaram imagens do circuito interno de segurança.

Com isso, identificaram as características físicas da suspeita no momento em que entrou, permaneceu e saiu do estabelecimento.

“Ela utilizava o mesmo modus operandi, aproximava-se da vítima com uma história convincente, ganhava sua confiança e, em seguida, praticava o crime”, informou Marinho.

Mandado foi cumprido na zona oeste

Com o avanço das investigações, os policiais localizaram a mulher no bairro Compensa, na zona oeste da capital amazonense. Em seguida, cumpriram a ordem judicial.

Por fim, a Polícia Civil reforça o pedido de colaboração da população. Informações que auxiliem na localização de foragidos podem ser repassadas pelos números 197 e (92) 3667-7575, da PC-AM; (92) 99962-2300, do 9º DIP; e 181, da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). O sigilo é garantido.

