Visitas

Prefeito iniciou agenda com visitas técnicas a unidades de saúde, complexo esportivo e parque turístico na capital.

No primeiro dia oficial de retorno às atividades administrativas, nesta quinta-feira, 19/2, o prefeito de Manaus, David Almeida, iniciou uma maratona de vistorias técnicas que percorreu sete obras estratégicas em todas as zonas da capital. A agenda concentrou investimentos na atenção básica, na saúde mental, no esporte comunitário e no fortalecimento do turismo como vetor econômico.

A primeira visita foi à Unidade de Saúde da Família (USF) Dom Milton Corrêa, no bairro Santo Agostinho, zona Oeste, com entrega prevista para a segunda quinzena de março. A USF é a principal porta de entrada do Sistema Único de Saúde (SUS) na atenção primária. Nela atuam equipes multiprofissionais responsáveis por acompanhar famílias de um território específico, oferecendo consultas médicas, enfermagem, vacinação, pré-natal, acompanhamento de doenças crônicas e ações preventivas contínuas.

#paratodosverem – Prefeito David Almeida vistoriando parte externa da USF Dom Milton

Na sequência, o prefeito vistoriou a Policlínica Djalma Batista, no bairro Compensa, referência em atendimentos de média complexidade na zona Oeste. A unidade oferta consultas com especialistas e exames que não são realizados na atenção básica, reduzindo deslocamentos e tempo de espera para a população.

#paratodosverem – Prefeito David Almeida vistoriando obras da Policlínica Djalma Batista

Durante as vistorias, o prefeito reforçou o modelo de gestão baseado em acompanhamento permanente e fiscalização rigorosa da execução contratual.

“Esse é o nosso trabalho diário na Prefeitura de Manaus. Visitamos obras, acompanhamos os cronogramas, determinamos às equipes técnicas que intensifiquem a fiscalização e cobramos das empresas responsáveis o cumprimento rigoroso dos prazos e da qualidade contratada. Não basta autorizar a obra. É preciso acompanhar e garantir que ela seja entregue à população no tempo certo”, afirmou.

A terceira parada foi no complexo esportivo 11 de Maio, no bairro Colônia Antônio Aleixo, zona Leste, com entrega prevista para maio. O equipamento contará com arquibancada, quadra coberta e infraestrutura completa para atividades esportivas, fortalecendo políticas de inclusão, prevenção e ocupação saudável da juventude.

#paratodosverem – Obras do complexo 11 de Maio

A quarta vistoria ocorreu no canteiro do parque Encontro das Águas Rosa Almeida, projeto arquitetônico assinado por Oscar Niemeyer, com entrega prevista para agosto. Localizado no principal cartão-postal da cidade, o equipamento consolida a estratégia de estruturar Manaus como destino turístico organizado, gerando emprego, renda e valorização urbana.

A agenda avançou para a zona Norte, com visitas à USF Augias Gadelha, no conjunto Ribeiro Júnior, no bairro Cidade Nova, e à nova USF Monte das Oliveiras, ambas com entrega prevista para março. As unidades ampliam a cobertura da Estratégia Saúde da Família em regiões de grande densidade populacional, fortalecendo o atendimento territorializado e preventivo.

A última visita da manhã foi ao Centro de Atenção Psicossocial (Caps) do Viver Melhor. A unidade é voltada ao atendimento de pessoas com transtornos mentais graves e persistentes, além de pacientes que necessitam de acompanhamento intensivo em saúde mental. A entrega também está prevista para março.

Ao final da agenda, já no Viver Melhor, o prefeito reforçou o compromisso com quem depende do serviço público. “Quem depende da saúde pública não pode esperar. Nosso papel é acelerar, fiscalizar e entregar. Essa é a prioridade da nossa gestão”, declarou.

Ao concentrar sete vistorias em uma única manhã, com diversas entregas programadas já para março, o prefeito sinaliza continuidade administrativa, comando institucional e foco nas áreas essenciais. A retomada não foi simbólica. Foi operacional.

O segundo mandato consolida uma marca: presença nas ruas, monitoramento técnico e prioridade para quem mais precisa. Saúde básica fortalecida, saúde mental ampliada, equipamentos comunitários estruturados e turismo tratado como estratégia de desenvolvimento econômico sustentável para Manaus.

Leia mais:

David Almeida entrega maior UBS de Manaus