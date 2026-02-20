Carnava amazônico

A atividade faz parte da programação do Carnaval na Floresta e antecipa a atmosfera do boi-bumbá nesse período carnavalesco

Publicado em 20 de fevereiro de 2026

Por EM TEMPO

Por EM TEMPO

Na noite de quinta-feira (19/02), o Sambódromo de Manaus recebeu o ensaio geral do Carnaboi 2026, etapa que integrou os preparativos finais para as apresentações programadas para hoje (20/02) e amanhã (21/02). A atividade faz parte da programação do Carnaval na Floresta e antecipa a atmosfera do boi-bumbá nesse período carnavalesco.

A movimentação no espaço contemplou testes de sonorização e funcionamento da estrutura de palco montada especialmente para o espetáculo, além da passagem de coreografias, ajustes de repertório e alinhamento técnico das atrações que compõem as duas noites de programação.

Entre os grupos presentes no ensaio, o CDC Manaus, corpo de dança oficial do boi Caprichoso, realizou passagem coreográfica e marcações cênicas que integram o espetáculo. A participação de cantores e compositores também marcou o ensaio, reforçando a diversidade musical que compõe o Carnaboi e sua conexão com a cultura popular amazonense.

Representando o boi Garantido, a batucada também realizou passagem de repertório e alinhamento rítmico, compondo a sonoridade que acompanhará as apresentações.

Programação

Neste ano, a programação do Carnaboi segue organizada em duas noites com eixos temáticos, conduzindo o público por diferentes expressões do universo do boi-bumbá.

Sexta-feira (20/02) – “Boi Bumbá, Brinquedo de São João”

A primeira noite inicia às 19h, com a participação dos bois Tira Prosa e Corre Campo. Na sequência, sobem ao palco:

19h30 às 20h10 – Grupo A Toada, Kamayurá e Itamar Benarrós;

20h10 às 20h50 – Gean Figueira, Adriano Aguiar e Vanessa Alfaia;

20h50 às 21h30 – Márcia Novo e Helen Verás;

21h30 às 22h10 – Fabiano Neves e Klinger Jr.;

22h10 às 22h50 – David Assayag e Erick Juan.

Um dos momentos mais aguardados da noite será o show especial de Caprichoso e Garantido, das 23h à 0h20. Encerram a programação:

0h30 às 1h10 – Canto da Mata e Júnior Paulain;

1h10 às 1h50 – Israel Paulain e João Paulo Faria;

1h50 às 2h30 – Edmundo Oran e Caetano Medeiros;

2h30 às 3h10 – Curumins da Baixa e Luciano Araújo.

Sábado (21/02) – “Originários da Terra”

A segunda noite também começa às 19h, com os bois Garanhão e Brilhante. Em seguida, a programação segue com:

19h30 às 20h – Grupo Toada de Roda e Robson Jr.;

20h às 20h30 – Luiz Carlos Kboclos e Jardel Bentes;

20h30 às 21h10 – Carlos Batata e Black Marialva;

21h10 às 21h50 – Paulinho Viana e Márcio do Boi;

21h50 às 22h30 – Leonardo Castelo e Carlinhos do Boi;

22h30 às 23h10 – Prince do Caprichoso e Edilson Santana.

O show principal de Caprichoso e Garantido acontece das 23h30 à 0h50. Encerram a noite:

1h às 1h40 – Tony Medeiros e PA Chaves;

1h40 às 2h20 – Patrick Araújo e Arlindo Neto;

2h20 às 3h – Sebastião Jr. e Márcia Siqueira;

3h às 3h30 – Mara Lima e Luanita Rangel.

Leia mais

Instituto oferece curso gratuito de leitura e escrita para adultos



Jovem de 12 anos transforma jogo sobre dinossauros em livro infantojuvenil

