Entregas

Ações fazem parte das comemorações do aniversário de 44 anos do município da região metropolitana.

Manaquiri (AM) – Em comemoração aos 44 anos de Manaquiri, a ser celebrado em 25 de fevereiro, o governador Wilson Lima realizou nesta sexta-feira (20/02) uma série de entregas voltadas à área social e ao setor primário. Entre as ações, estão a doação de 8 mil copos de água envasada, equipamentos agrícolas e benefícios a famílias em situação de vulnerabilidade.

Segundo o governador, “a presença do estado é fundamental no interior do Amazonas, levando em consideração a dificuldade que as prefeituras enfrentam. Políticas públicas na área social e no setor primário só funcionam com parcerias. Isso muda e transforma a vida das pessoas”.

Programas sociais beneficiam famílias e mulheres

Durante a agenda, 250 novos cartões do Auxílio Estadual foram entregues, ampliando o alcance do maior programa de transferência de renda do Amazonas. Na fase anterior, 1.504 famílias já haviam sido contempladas. Entre as beneficiadas, Fabiola Pinheiro, mãe solo de três filhos, destacou a importância do auxílio no dia a dia: “É uma ajuda que vem em boa hora, vai ajudar bastante na alimentação e outras despesas”.

O Governo do Amazonas também distribuiu mil cestas básicas via Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania do Amazonas e 1.200 absorventes higiênicos pelo programa Dignidade Menstrual. Mulheres empreendedoras receberam cheques do Crédito Rosa para fomentar a autonomia financeira.

No campo da inclusão, a Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência entregou 10 cadeiras de rodas do programa Inclusão sobre Rodas, além de emitir 10 documentos de identificação (CIPcD e Ciptea) que garantem direitos e atendimento prioritário.

Para motofretistas, 12 kits de segurança foram distribuídos pelo Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas, fortalecendo a geração de renda e regularização da atividade.

Setor primário recebe equipamentos e insumos

Produtores rurais foram contemplados com kits de equipamentos e insumos para fortalecer a agricultura familiar. Por meio da Secretaria de Estado da Produção Rural do Amazonas, foram entregues motores estacionários, caixas de isopor, kits de sementes, grupos geradores, filtros de água, pulverizadores, motobombas, triciclo, motocultivador e certificado digital para associações rurais.

O agricultor José da Silva Nunes, de 67 anos, comemorou o recebimento das sementes: “Isso vai ajudar muito no meu plantio, que trabalho há mais de 20 anos”.

O Governo também distribuiu 15 mil alevinos via Secretaria de Estado de Pesca e Aquicultura do Amazonas e emitiu 97 Cartões do Produtor Primário, 95 Cadastros da Agricultura Familiar e 2 Cadastros Ambientais Rurais pelo Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Amazonas.

Em parceria com a Agência de Fomento do Estado do Amazonas e a Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas, também foram entregues canoas, motores, tratorito, mudas de café, produtos regionais do PAA e cheques do Crédito Feirante, incentivando a produção e comercialização local.

Autoridades presentes

Participaram da agenda em Manaquiri o deputado federal Fausto Junior, e os deputados estaduais Cabo Maciel, Adjuto Afonso, João Luiz e Abdala Fraxe.

As ações reforçam o compromisso do Governo do Amazonas com a inclusão social, desenvolvimento rural e segurança alimentar no interior do estado, beneficiando milhares de moradores e produtores locais.

Leia mais:

Wilson Lima entrega 403 títulos e anuncia regularização em Manaus