Projeto de lei do vereador Eurico Tavares sugere celebrar a data em 30 de novembro para valorizar criadores de conteúdo.

Manaus (AM) – O vereador Eurico Tavares apresentou na Câmara Municipal de Manaus (CMM) o Projeto de Lei nº 011/2026, que propõe instituir o Dia do Influenciador Digital e Criador de Conteúdo no calendário oficial da cidade, fixando a data em 30 de novembro. A iniciativa prevê ações voltadas à valorização e à profissionalização desses profissionais.

Segundo o texto, a data seria destinada ao reconhecimento da atuação de influenciadores na comunicação, na economia criativa e na promoção cultural. O projeto também autoriza a realização de campanhas sobre ética digital, direitos autorais, monetização e tendências online, além de eventos, palestras e workshops voltados para a categoria.

“Fica instituído, no âmbito do município de Manaus, o dia 30 de novembro como o Dia do Influenciador Digital e Criador de Conteúdo, destinado a reconhecer e valorizar a crescente e relevante contribuição desses profissionais para a comunicação, a economia criativa e o desenvolvimento cultural da cidade”, diz um trecho do documento.

Apesar das justificativas do vereador, que destacam o crescimento do setor digital e seu impacto em áreas como entretenimento, divulgação de serviços e campanhas de interesse público, o projeto não foi bem recebido nas redes sociais.

Internautas questionaram a prioridade da Câmara Municipal de Manaus em criar uma data comemorativa voltada a influenciadores digitais, apontando que a cidade enfrenta outras demandas consideradas mais urgentes.

O vereador não se pronunciou sobre a repercussão negativa do projeto nas redes sociais.

