Álbum estreia em 12 de março de 2026 e promete riffs intensos, solos marcantes e identidade forte no metal

O silêncio acabou. A banda amazonense Road Metal anunciou nesta sexta-feira (20) o lançamento do álbum Endless Night, que chega a todas as plataformas digitais em 12 de março de 2026. O trabalho marca a estreia oficial do grupo no cenário autoral e promete impactar o público com peso, energia e atitude.

Heavy metal em sua essência

Com proposta direta e sem concessões, Endless Night apresenta o heavy metal em sua essência: riffs marcantes, solos intensos, linhas de bateria pulsantes e letras que traduzem força e identidade. O álbum surge como um manifesto sonoro da banda, reafirmando suas influências e consolidando sua assinatura musical própria.

Para o baterista Braythener Ventilari, o lançamento simboliza mais que um novo trabalho:

“Endless Night” não é apenas um álbum. É o pontapé inicial de uma nova era. Esse trabalho representa o começo oficial da nossa caminhada no cenário do heavy metal. Cada riff, cada solo, cada verso carrega a identidade da banda, a nossa verdade e a nossa força. ‘Endless Night’ marca o momento em que deixamos de ser apenas um projeto e nos tornamos uma realidade. É o som da nossa estreia, da nossa coragem e da nossa decisão de ocupar nosso espaço. Esse álbum é o primeiro passo de uma trajetória que está só começando — e promete ser intensa, barulhenta e inesquecível. A noite é longa, e ela é nossa”.

Com sonoridade impactante e personalidade definida, Endless Night dialoga com fãs do metal tradicional e também com uma nova geração que busca autenticidade e intensidade. O lançamento reforça o compromisso da Road Metal com o heavy metal verdadeiro — visceral, potente e sem filtros.

Formação da banda

A Road Metal é formada por:

Wallafy Wenden – vocal

Braythener Ventilari – bateria

Deny Castro – guitarra

Adrian Medeiros – guitarra

Charlley Sena – baixo

Com Endless Night, a Road Metal consolida sua presença no cenário nacional e dá início a uma trajetória que promete marcar o heavy metal com força e identidade.

