Programa

ção amplia alcance de atendimentos oftalmológico, que também inclui consultas médicas e cirurgias oculares na capital e interior.

O vice-governador do Amazonas, Tadeu de Souza, acompanhou, nesta sexta-feira (20/02), a entrega de óculos de grau para pacientes no mutirão oftalmológico, lançado pelo governador Wilson Lima, em outubro de 2025. Com a nova entrega, realizada no Centro de Convenções Vasco Vasques, na zona centro-sul de Manaus, são 5.863 óculos já distribuídos desde o início da estratégia, que garante o ciclo completo do cuidado em saúde ocular na rede estadual de saúde.

Somente nesta etapa, 808 pessoas, entre crianças, adultos e idosos, tiveram acesso gratuito aos óculos de grau, conforme prescrição médica, após consulta especializada. Todos foram convocados pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) para a retirada dos óculos, por meio do Sistema de Regulação, com envio de mensagens de WhatsApp pelo assistente virtual do programa Saúde AM Digital.

Durante o evento, o vice-governador Tadeu de Souza enfatizou o alcance social do serviço que garante a continuidade do atendimento oftalmológico, com diagnóstico, tratamento e reabilitação visual pela rede estadual. Com a quarta entrega, o Governo do Amazonas avança na meta de distribuir 12 mil óculos e realizar 12 mil cirurgias de catarata, na capital e no interior.

“Esta é uma política pública planejada, estruturada e pensada em todas as suas fases. Já temos mais de 8 mil cirurgias oculares realizadas no interior. O governador Wilson Lima e eu nos alimentamos do propósito de servir e entender a dor de quem mais precisa”, destacou o vice-governador.

A auxiliar administrativa Sonja Garneth, de 63 anos, foi uma das pessoas contempladas. Ela conta que aproveitou a oportunidade para economizar no orçamento doméstico e ter acesso ao atendimento completo, desde a consulta até o recebimento dos óculos.

FOTO: Antonio Lima/Secom e Ricardo Machado/Vice-governadoria

“Meus óculos, velho, já tinham cinco anos, então, eu fiquei bem alegre mesmo. Não demorei a ser chamada. Eu já estava tendo dificuldade, não estava mais conseguindo ver direito e, agora, com esses novos óculos ficou bem bacana. É uma economia, porque onde estava muito caro os óculos e quando chegou essa oportunidade, eu não quis perder. Foi muito bom para mim e para o meu bolso”, comemorou a beneficiada.

Acompanharam o vice-governador Tadeu de Souza, no evento, a secretária da SES-AM, Nayara Maksoud, e a secretária executiva adjunta do Fundo de Promoção Social (FPS), Katianny Salimo, além do deputado estadual George Lins e do vereador Rodrigo Sá.

Cirurgias oftalmológicas

Com ações simultâneas em todo o estado, o Governo do Amazonas está promovendo o maior mutirão de cirurgias de catarata da história. Em Manaus, os procedimentos cirúrgicos ocorrem no Hospital Delphina Aziz, na zona norte, e em quatro clínicas credenciadas, enquanto as consultas são realizadas em unidades habilitadas pela SES-AM.

No interior, o mutirão é realizado por meio de parceria entre o Governo do Estado e as prefeituras municipais, com recursos estaduais e de emendas parlamentares. O vice-governador Tadeu de Souza destacou que, desde 2023, mais de 8,7 mil pessoas já foram beneficiadas com cirurgias de catarata e pterígio (carne crescida nos olhos), em mais de 20 cidades amazonenses.

FOTO: Antonio Lima/Secom e Ricardo Machado/Vice-governadoria

Para participar das próximas etapas do mutirão, o paciente precisa ter encaminhamento para atendimento oftalmológico inserido no Sistema de Regulação, a partir de consultas realizadas em Unidades Básicas de Saúde (UBS) ou Policlínicas.

A ação também conta com o apoio do Fundo de Promoção Social (FPS), que contribui para assegurar o ciclo completo do atendimento a pacientes que realizam as consultas oftalmológicas, mas não conseguem concluir todas as etapas do processo, com o objetivo de evitar que retornem às filas de espera.