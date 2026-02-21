Tragédia

Ex-secretária do Governo do Amazonas não resistiu após acidente em condomínio na zona Centro-Sul.

Manaus (AM) – A ex-pró-reitora da Universidade Federal do Amazonas (Ufam) e ex-secretária de Estado, Angela Neves Bulbol de Lima, morreu após ser atropelada no fim da tarde desta sexta-feira (20), em um condomínio na zona Centro-Sul da capital.

O acidente ocorreu por volta das 17h, nas dependências do Condomínio Ephygênio Salles, residencial conhecido por abrigar empresários e políticos. Ela foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada em estado grave a uma unidade hospitalar de Manaus, mas não resistiu aos ferimentos e teve morte cerebral.

Trajetória acadêmica e gestão pública

Angela Bulbol era professora universitária, gestora pública e especialista em administração, marketing e compliance, com atuação consolidada no Amazonas.

Doutora em Ciências da Informação, com especialidade em Marketing, era mestre em Desenvolvimento Regional e graduada em Administração. Construiu carreira acadêmica e administrativa na Ufam, onde atuou como professora e pró-reitora de Administração.

Atuação no Governo do Amazonas

No setor público, exerceu funções estratégicas no Governo do Amazonas. Foi secretária de Administração durante a gestão do ex-governador Amazonino Mendes.

Nos últimos anos, também se dedicava à literatura e lançou a obra Autobiografia Criativa. A morte de Angela Bulbol gerou comoção entre colegas, alunos e autoridades do estado.

Leia mais:

Ex-secretária de Amazonino, Angela Bulbol, é atropelada em condomínio de luxo em Manaus